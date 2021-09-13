台股加權指數13日開低在17,452.16點，權王台積電（2330）也開低在619元，大型電子權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）等走勢疲弱，壓抑指數早盤走低。
觀察早盤盤面各類股表現，鋼鐵股在鋼價第四季看旺，龍頭中鋼（2002）股價領漲帶動下，相關族群漲勢整齊，早盤漲幅逾1％。
航運股則受到運價凍漲在高價消息激勵，新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）早盤漲幅逾6％，航運股漲幅亦逾1％，走勢相對強勁。
市場擔憂經濟成長趨緩以及通膨壓力升高，恐慌指數VIX回升至20左右，美股四大指數10日跌多漲少，道瓊工業收跌0.78％、S&P500下跌0.77％、那斯達克收低0.87％，僅費城半導體上漲0.76％。
五大科技龍頭僅臉書小漲0.18％，其餘下跌。半導體股多上漲，應材、NVIDIA 漲逾1.3％。台ADR部分，台積電漲0.24％、聯電漲0.66％、日月光漲2.47％。
統一投顧指出，台股前一周指數收黑K，小跌42點，不過，整體高低點相差510點，呈現震盪劇烈。考量市場成交量能萎縮，市場買盤觀望，持股信心不足，偏好短線進出，操作難度增加。
加上台指期結算及中秋連假將至，不確定因素增多，預期加權指數空間有限，類股表現分化,建議擇優選股，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC 載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意