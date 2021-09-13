【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4497元，較前一交易日升值0.69分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2021年9月13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4497元，1歐元對人民幣7.6185元，100日元對人民幣5.8695元，1港元對人民幣0.82920元，1英鎊對人民幣8.9257元，1澳大利亞元對人民幣4.7510元，1新西蘭元對人民幣4.5897元，1新加坡元對人民幣4.8066元，1瑞士法郎對人民幣7.0244元，1加拿大元對人民幣5.0859元，人民幣1元對0.64150馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.3434俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2020南非蘭特，人民幣1元對181.65韓元，人民幣1元對0.56947阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58153沙特里亞爾，人民幣1元對45.9670匈牙利福林，人民幣1元對0.59652波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9761丹麥克朗，人民幣1元對1.3386瑞典克朗，人民幣1元對1.3429挪威克朗，人民幣1元對1.31281土耳其里拉，人民幣1元對3.0822墨西哥比索，人民幣1元對5.0733泰銖。（編輯整理：葉時安）
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