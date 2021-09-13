美股3大指數上周五收黑，台股今(13日)開盤震盪。(示意圖/達志影像) 受國光生技新冠疫苗獲印尼核准進行二期臨床試驗利多激勵，國光生股價今(13日)開高走高，早盤衝高至56.2元，漲幅逾9%，逼近漲停，疫苗相關股高端疫苗開盤小漲0.5元，早盤來到288元，漲幅0.8%，基亞、云辰、台康生技都漲逾1%，聯亞藥小幅開低0.42元，以129.5元開出，早盤一度翻紅至130元，隨即翻黑落至128元。

國光生技宣布，國光新冠疫苗海外臨床試驗獲印尼食品藥品監督管理局（BPOM）核准，將進行劑量探索二期臨床試驗，由於印尼正處新冠Delta病毒流行高峰，在疫區進行臨床試驗，可取得疫苗保護力數據，而這也是國光次世代疫苗臨床開發的起點，若二期臨床試驗一切順利，將據此規劃三期人體臨床試驗，強調將以符合國際規範、可對抗變種病毒的新冠疫苗作為開發策略、搶進國際市場。

台積電今以619元開出，下跌3元，目前在平盤以下震盪，聯電開高，以68.3元開出，隨即在平盤上下徘徊，電子權值股呈現回檔走勢，鋼鐵、航運族群則扮演撐盤角色，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海早盤都有1%以上的漲幅。

陸美領導人的通話激勵上周五美股開高，但市場仍憂慮疫情影響經濟復甦，以及通膨問題，將聚焦周二(14日)將公布的美國8月消費者物價指數(CPI)，並等待聯準會(Fed)將於9月21日舉行為期2天的FOMC利率會議，有關何時縮減購債等訊息，而蘋果與遊戲開發商Epic Games的反壟斷訴訟失利，股價下跌，道瓊工業指數下跌271.66點，跌幅0.78%，以34607.72點作收；標準普爾500指數下跌34.70點，跌幅0.77%，收在4458.58點；那斯達克指數下跌132.76點，跌幅0.87%，收在15115.49點；僅費城半導體指數上漲25.82點，漲幅0.76%，收在3416.66點。台股ADR部分，台積電下跌0.24%，聯電下跌0.66%。

台股10日在電子權值股領軍，鋼鐵、航運、金融助攻下，指數開低走高，終場收在最高點17474.57點，上漲170.24點，成交值2651億元，三大法人同步買超178.73億元，其中，外資及陸資買超150.26億元，自營商買超25.75億元，投信買超2.72億元，合計買超178.73億元。

法人表示，雖然上周台股周線收黑，但指數重新站回季線之上，國內疫情短線有雜音，權值股王台積電在連漲2周後，漲勢稍緩，16日將首度除息2.75元，除息前後的走勢以及是否能順利填息，關係大盤能否持續向上，上周美股收跌，以及靜待FOMC會議釋出訊息，預計在中秋連假前觀望氣氛仍濃，留意蘋果供應鏈與半導體族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意