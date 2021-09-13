【時報記者張漢綺台北報導】問：可否具體說明百貨(5321)核心競爭力及獲利方程式？

答：美而快核心價值是「流量變現」，我們的核心競爭力就是「網紅(流量)＋電商knowhow(平台)」x美而快(電商系統＋供應鏈管理＋大數據分析)＝成功率85%、年營收破億元新品牌。

我們透過大規模採購、集中化後勤資源等平台效益，大量節省營運成本，美而快集團所孵化培育的新品牌從上線第一天就享有其他創業者沒有的成本優勢，獲利自然大幅提昇到25%以上。

另外一個關鍵資源是龐大的會員數據資料庫；從第一個品牌Pazzo開始，深耕時尚產業十餘年，美而快集團旗下品牌會員數將近300萬人，平均每個月有3600萬網站瀏覽人次；透過這些數據的蒐集、追蹤與分析，能清楚了解消費者樣貌，根據他們的風格喜好、消費習性做出精準行銷，甚至從源頭的設計與生產就開始投其所好，大幅降低產品踩雷的機率。

究竟這個平台獲利方程式組合起來的威力有多強？一般來說，新創業者3年內能達到損益兩平已屬不易，但美而快集團所孵化的新品牌，有85%在第一年就有25%以上的淨利。

之前有人將美而快集團與有中國電商版Zara稱號的SHEIN相比，不過我不認同這樣說法，因為中國擅長的玩法是大量複製甚至抄襲別人的產品，用金錢堆出高估值泡沫，撈一票就走，這個我們沒辦法。

我們美而快要複製的是「品牌成功經驗，讓網紅創業者的靈魂灌注到產品裡面」，我們追求的是長期能替台灣時尚產業與創業者創造的價值，這樣走才能長久！

問：網路世代消費喜好變化快速，公司如何掌握時尚趨勢、強化品牌知名度及客戶的黏著度，有效管理庫存，降低營運風險？

答：存貨問題是零售品牌心中永遠的痛；傳統品牌因零售、百貨專櫃等實體通路太多了，光整合每家通報數量、決定改標價促銷可能就要一個月以上。電商速度則快上四倍，上架後一個星期覺得不理想，可以馬上做一個組合降價促銷，加快資金回收週轉，這就是電商與實體營運最大差異。

我們營運架構是旗下網紅品牌或自有品牌採購透過美而快，其中網紅品牌產品由品牌公司買斷，庫存在合資公司，但因要認列合併報表，品牌公司營運狀況會影響母公司，我們除提供商業經營專業知識(Know how)，也會關注經營狀況。

目前我們是台灣服裝市場覆蓋率最大最廣電商平台，服裝產品涵蓋平價及各式風格。作為快時尚領導業者，我們採「週週推新品」策略，經過多年的市場淬鍊，搭配大數據分析與精準銷售，產品實銷率一個月在80%左右。

在會員經營部分，美而快集團累積十餘年的時尚電商大數據，能精準了解會員消費行為，購物頻次與週期、購物習性、消費金額等，還能根據會員樣貌做分類，再設計出符合消費者預期的產品與行銷活動，大幅減少庫存風險。

問：網紅知名度常因單一事件快速起落，公司如何避免網紅投資失利？

答： 美而快集團並非網紅經紀公司，我們是鎖定已有流量的網紅，不需要從頭花大錢栽培起；且投資之前，總部的專業團隊已精準分析出產品類別、品牌風格、價格區間等，經過多方評估後，才會進場做品牌孵化動作。我們投入成本主要是投入孵化品牌前期作業，如：官網建置等，以及第一批貨物成本，這些都控制在一定的成本以內，如果商品上架不帶貨、不賣貨，差不多一檔、兩檔我們就會停止，我們很精準。

依照過去五年的經驗，我們勝率大約85%，且過去的慘痛教訓讓我們學習到必須設有停損條款，即便失敗，成本也控制在可接受範圍內。

競爭對手部分，一直都有同業想模仿我們做法，但因美而快早在五年前就預測到趨勢所在，具備其他人沒有的口碑與先進者優勢；在股權設計上，我們也設有退場機制與賣出條款所以，我們不怕網紅知名度起落，因為永遠有更紅的網紅出來，我們會持續尋找高流量網紅來進行品牌孵育、流量變現。(3-2)

(時報資訊)