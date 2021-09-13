【時報-台北電】美股四大指數上周五跌多漲少、僅費半指數獨撐大局，台股ADR則逆勢漲多跌少；今早美股期指上揚，但日韓股市雙雙開低，惟韓股承接力道不弱，快速翻紅。台股上周五在外資回頭買超，加上電金傳攜手向上下，大盤收漲170點，繼續挺進17400關，5日線、季線一併奪回，惟累計一周仍下跌42.35點，周線終止連二紅，今早受美股上周五偏弱影響，三大期指首先全面開低，9月台指期開下跌39點、為17434點，隨後大盤開低22.41點、為17452.16點。在台積電開低，電子權值大軍腳步紛亂之下，盤面倚靠鋼鐵、航運、汽車等傳產類股抗空。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在619元、矽力-KY(6415)開高為4,165元、大立光(3008)開平在2,555元、鴻海(2317)開低為107.5元、聯發科(2454)開低在918元、聯電(2303)開高為68.4元後翻黑，面板雙虎雙雙開低。

美股上周五在8月PPI升幅飆至約8.3%近10年新高，引發通膨加劇疑慮下，恐慌指數又回升至20左右，四大指數僅費半指數獨紅，終場道指跌271.66點，或0.78%，收34,607.72點；那指跌132.76點，或0.87%，收15,115.49點；標普500指下跌34.7點，或0.77%，收4,458.58點；費半指數漲25.8點，或0.76%，收3,416.7點。個股方面，Zynga漲6.28%、PlaytikaHolding漲6.08%、蘋果跌3.31%、Alphabet跌1.86%、聯合健康跌2.22%、應用材料漲1.36%、美光漲0.86%；台積電ADR漲0.24%、日月光ADR漲2.47%、聯電ADR漲0.66%、中華電信ADR跌1.25%。累計一周，道指跌2.2%、標普500指數跌約1.7%、那指跌約1.6%、費半指數跌0.41%。

台股上周五在電金回神、航海王助攻下，終場收漲170.24點，為17474.57點，然成交金額僅略增至2659.15億元、為今年第4低量；累計一周，大盤下跌42.35點，周線終止連二紅。籌碼面，上周五外資買超149.7331億元，投信買超4.5738億元，自營商買超25.7482億元，三大法人買超180.05億元；累計一周，外資買超276.2024億元，投信賣超23.805億元，自營商賣超72.1206億元，三大法人買超180.27億元。。

分析師表示，9月15日台指期將結算，加上中秋連假，預料市場氣氛將持續陷入量縮觀望，不過，9月16日台積電將進行除息交易，若填息行情熱絡，有助牽動台股多頭信心。另外，時序進入第3季底、第4季初，集團作帳題材逐步浮上檯面，台塑、台積電等集團年底作帳常勝軍挾營運轉機或樂觀展望，有望重燃多方勢頭，可多加留意。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意