【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數214.55點，跌0.08點；總計293家漲、163家跌、108家持平；委買984581張、委賣268406張；總成交值3.28億元。

(時報資訊)

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