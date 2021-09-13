【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17452.16點，跌22.41點；總計366家漲、257家跌、212家持平；委買4122512張、委賣1652290張；總成交值36.35億元。

(時報資訊)

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