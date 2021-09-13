受到有幼兒園爆發群聚感染，市場擔憂疫情可能再度擴大，台股近期自反彈高點回檔，台股是否會拉回打第二隻腳再攻，引發市場熱烈討論。

元大投信台股基金團隊指出，值此市場不確定升溫之際，利用定期定額參與市場，是一個投資勝算相當高的布局方式，而且以歷史經驗來看，在每年9月到隔年3月開始進場定期定額台股，每月扣款持續半年後的平均報酬率，是一年當中最好的時期。所以，倘若市場短期因疫情消息而波動加劇，反而可以視為相當好的布局買點。

定期定額有沒有最好的進場時點，一直是不少投資人熱議的話題。根據過去十年資料可以發現，台股的旺季效應相當明顯，每年的第四季和第一季一向是台股投資旺季，進場布局有較高的投資勝算。以台股加權報酬指數為例，數據顯示，在九月初進場，持續每月扣款六個月後的平均報酬率，在1~12月當中是最高的，也是唯一一個可以達到5%的月份，再來如2月、10月和11月進場布局的報酬率也相當不俗，介於3.8%~4.8%。

理財專家建議，許多台股基金經理人喜好集中火力，主攻最具業績爆發力的個股，使得基金淨值漲跌往往更為活潑。因此，在挑選好的進場時點之餘，如果也能搭配質優的投資標的，就有機會讓投資績效最大化。

以國內台股基金管理規模最大的元大投信，目前旗下最為老牌，成立超過28年的元大2001基金為例，9月進場且定期定額半年的平均報酬率可以提高到6.6%，且有趣的是，在10和11月開始進場的報酬甚至可以達到7.0%和7.4%，相比同期若是投資台股大盤的數字高上8成。所以，未來三個月都是這檔基金，或是其他操作績效良好台股基金的絕佳進場時點，對於還在考慮進場時點的投資人，值得好好把握，甚至是加碼扣款。

身居國內公募基金龍頭的元大投信，深知資產配置對投資成果的重要性，順應投資人需要，推出由5檔主動式基金搭配成的「元大五小福」台股系列基金組合，協助投資人在台股領域也能做到多元分散的投資配置。

對此，理財專家進一步分析，「元大五小福」都是成立超過20年的台股長青基金，歷久彌新。

其中，元大2001基金以「半導體護國神山群」為布局主軸，恰好搭上最近「下船改爬護國神山群」的市場潮流，最近績效表現突出。元大卓越基金和元大高科技基金則分別側重「電動車」與「5G」概念股，適合偏好相關議題的投資人入手。如果投資人想要參與「綠能」產業的發展機會，可選擇由元大經貿基金切入。至於不想拘囿產業配置的投資人，則可布局專精於挖掘獲利成長潛力股的元大多福基金，由經理人為你做靈活配置與效率投資。

(時報資訊)