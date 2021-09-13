【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210910)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 富邦金(2881) 國票金(2889) 中鼎(9933) 矽統(2363)
益登(3048) 定穎(6251) 中光電(5371) 中環(2323) 禾瑞亞(3556)
2.連續賣超四日的股票：
友達(2409) 技嘉(2376) 東元(1504) 嘉里大榮(2608) 群光(2385)
泰博(4736)
3.連續賣超三日的股票：
漢翔(2634) 工信(5521) 新鉅科(3630) 遠東銀(2845) 台中銀(2812)
廣達(2382) 仁寶(2324) 緯創(3231) 精英(2331) 橘子(6180)
華夏(1305) 和桐(1714) 高端疫苗(6547) 合一(4743)
4.連續賣超二日的股票：
亞泥(1102) 晶宏(3141) 晶心科(6533) 創惟(6104) 玉山金(2884)
台塑(1301) 中菲行(5609) 國產(2504) 矽創(8016) 世界(5347)
鈺創(5351) 東洋(4105) 燦坤(2430) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157)
5.轉買為賣的股票：
宏碁(2353) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 台揚(2314) 康普(4739)
建錩(5014) 金居(8358) 統振(6170) 大江(8436) 大國鋼(8415)
高技(5439) 新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 盛餘(2029) 第一銅(2009)
振曜(6143) 凌陽(2401) 大同(2371) 同致(3552) 中華化(1727)
允強(2034) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
官田鋼(2017) 榮剛(5009) 菱生(2369) 榮成(1909) 欣銓(3264)
精材(3374) 泰鼎-KY(4927) 南帝(2108) 敦泰(3545) 華泰(2329)
美而快(5321) 台郡(6269) 富喬(1815) 德宏(5475) 精星(8183)
燿華(2367) 建榮(5340) 良維(6290) 飛宏(2457) 均豪(5443)
錦明(3230) 廣運(6125) 佰鴻(3031) 宏齊(6168) 久元(6261)
光洋科(1785) 國碩(2406) 先進光(3362) 九豪(6127) 信昌電(6173)
立敦(6175) 奇鋐(3017) 台嘉碩(3221) 強茂(2481) 台半(5425)
朋程(8255) 加百裕(3323) 系統電(5309) 遠雄港(5607) 中化生(1762)
長科*(6548) 天鈺(4961) 海光(2038) 運錩(2069) 聚和(6509)
晶相光(3530)
6.賣超前20名：
金融股：
玉山金(2884)
電子股：
友達(2409) 欣銓(3264) 敦泰(3545) 菱生(2369) 台半(5425)
東捷(8064) 泰鼎-KY(4927) 鴻海(2317) 精英(2331) 矽統(2363)
傳產股：
燁輝(2023) 大同(2371) 榮剛(5009) 中鴻(2014) 第一銅(2009)
運錩(2069) 大國鋼(8415) 彰源(2030) 宅配通(2642)
(時報資訊)