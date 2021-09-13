【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210910)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 台泥(1101) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 中壽(2823)
陽明(2609) 立凱-KY(5227) 力旺(3529)
2.連續買超四日的股票：
金寶(2312) 龍巖(5530) 原相(3227) 金像電(2368) 欣興(3037)
旺矽(6223) 威健(3033)
3.連續買超三日的股票：
群創(3481) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 中美晶(5483) 智原(3035)
同欣電(6271) 福華(8085) 萬潤(6187)
4.連續買超二日的股票：
中鋼(2002) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 上詮(3363) 光頡(3624)
曜越(3540) 立端(6245) 聯詠(3034) 康和證(6016) 英業達(2356)
矽格(6257) 力成(6239) 統一實(9907) 大聯大(3702) 華新(1605)
集盛(1455) 遠東新(1402) 新纖(1409) 南紡(1440) 力鵬(1447)
方土昶(6265) 京元電子(2449) 景碩(3189) 太子(2511) 茂迪(6244)
合晶(6182) 群聯(8299) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 威剛(3260)
環球晶(6488) 至上(8112) 國統(8936) 華東(8110) 單井(3490)
岳豐(6220) 僑威(3078) 濱川(1569) 致振(3466) 安碁(6174)
順達(3211) 普誠(6129) 富旺(6219) 春源(2010) 驊訊(6237)
5.轉賣為買的股票：
台積電(2330) 和碩(4938) 網家(8044) 中信金(2891) 元大金(2885)
聯電(2303) 台灣高鐵(2633) 鈊象(3293) 正德(2641) 中美實(4702)
世芯-KY(3661) 漢磊(3707) 合庫金(5880) 開發金(2883) 第一金(2892)
彰銀(2801) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 三商壽(2867)
宏遠證(6015) 遠傳(4904) 云辰(2390) 宏捷科(8086) 旺宏(2337)
聯發科(2454) 台化(1326) 福懋(1434) 國喬(1312) 亞聚(1308)
中纖(1718) 長榮(2603) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615)
華航(2610) 長榮航(2618) 益航(2601) 台航(2617) 頎邦(6147)
台肥(1722) 聯合再生(3576) 新唐(4919) 南茂(8150) 穩懋(3105)
台玻(1802) 光罩(2338) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 律勝(3354)
常珵(8097) 宣德(5457) 元太(8069) 光磊(2340) 鴻準(2354)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 中信金(2891) 華南金(2880) 第一金(2892) 合庫金(5880)
電子股：
華邦電(2344) 聯電(2303) 旺宏(2337) 群創(3481) 南茂(8150)
宣德(5457) 南亞科(2408)
傳產股：
中鋼(2002) 長榮(2603) 台泥(1101) 陽明(2609) 亞聚(1308)
華航(2610) 台玻(1802) 萬海(2615)
(時報資訊)