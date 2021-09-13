【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE)10月棉花期貨09/10收盤每磅95.23美分，上漲0.67美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨 #NYCE

重要商品行情

（更新：2021/09/13）
紐約近月RBOB汽油
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20392.00 +202.00
倫敦三個月期銅
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