小編今天(13日)精選5件不可不知的國內外財經大事。高通在2021年受到中芯產能限制，加上三星在美國德州的晶圓代工停擺，影響電源管理IC及射頻IC等出貨動能，衝擊手機應用處理器出貨表現，讓聯發科2021年在非蘋市場搶下不少市占，並一舉登上全球手機晶片出貨龍頭寶座。

【1】聯發科明年有望蟬聯手機晶片出貨王 法人看好

手機晶片大廠高通（Qualcomm）今年因三星、中芯等晶圓代工產能供給不足，讓聯發科有機可乘，不僅搶下不少高通市占率，也同步拿下手機晶片全球出貨龍頭寶座。隨著中芯2022年優先供貨陸企而縮減給高通的產能，法人看好聯發科2022年出貨市占將有機會再度蟬聯龍頭，業績也可望續創歷史新高。

【2】台積電 高雄蓋2座廠 首期最快2024年完工

晶圓代工龍頭台積電赴高雄建廠案已有初步規畫，受到可建廠土地面積限制，台積電在中油高雄煉油廠舊址將興建2座12吋晶圓廠，包括第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米晶圓廠，及第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米晶圓廠，以月產能來看只有1.5座的規模。若投資計畫確認，第一期晶圓廠完工時間為2024年，2025年才會進入量產。

【3】中鋼每股配息上看3元 鋼鐵人殖利率有甜頭

萬眾矚目的鋼鐵人行情重新啟動，領頭羊中鋼8月合併營收417.13億元，創單月次高，本土投顧大行瞄準鋼市多頭循環延長至2022年上半年、獲利高檔將成常態的利多，將目標價升至54元，摩根士丹利、滙豐證券同看好中鋼獲利上檔潛力，給予正向投資評等。

【4】海運巨頭達飛、赫伯羅特相繼凍漲 運價見頂？ 航海王多空論戰

全球第三大貨櫃船公司達飛率先宣布運價凍漲至明年2月1日，市場傳出第五大航商赫伯羅特認為即期運費見頂，也不會追求進一步上漲，引起全球關注，也牽動國內千億資金緊盯後市發展，航海王掀起多空論戰！看多者認為，此舉意味第三季旺季高運價可延續，第四季不僅淡季不淡，還可能出現最強第四季，船公司賺一年可抵過去10年獲利總和。

【5】投資型保單 8月狂賣500億

資本市場多頭行情帶動壽險的「報復性投保」。壽險業者統計，8月投資型保單新契約保費逾新台幣500億元，占當月新契約保費的55％以上，也因此帶動8月新契約保費突破900億元，較去年8月成長逾55％，至少是69個月來最大增幅。

(時報資訊)

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