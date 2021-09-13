【時報-台北電】由於經濟數據不佳，加上APPLE訴訟失利拖累，上周五美股四大指數收盤漲幅介於-0.87%~+0.76%，累計單周道瓊跌幅約為2.2%，連續第二週跌吞黑，標普週跌約1.7%，而那指週跌1.6%。上周五科技股普遍表現不佳；其中，apple大跌3.31%、微軟、AMD、google、FB下跌，但半導體INTEL、應材、美光、NVIDIA上揚。台積電ADR上漲0.24%、聯電ADR上漲0.66%。

上周五台股晨間以平低盤開出，但隨即在2330台積電、2303聯電半導體雙雄轉強，加上中、小型電子股轉強走高，尾盤航運類股推升，最終收盤指數上漲170.24點，漲幅0.98%，收在17474.57點是當日最高位。

OTC指數開高走高，收盤上漲2.86點，收在214.63點，連續兩日收長紅K棒。目前上方壓力前波高點218.6點。

上周五台股開低走高，收長紅K線，站上所有短天期均線之上，成交量微增至2,672.85億元，但仍低於五日均量3100億元，顯示市場心態仍趨謹慎。日KD指標、MACD等指標持續震盪。

上周下半台股快速反彈，收盤重回季線之上，但成交量仍未明顯擴大，顯示市場仍缺乏投資信心，觀望態度居多，建議短線操作應以少量操作為宜。做多標的觀察短線進入旺季與新品發表的半導體、IC設計、5G、APPLE相關題材個股操作。(日盛投顧提供)

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