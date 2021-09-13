俄羅斯緊急事務部表示，一架搭載14名乘客與兩名機組員的小型客機，今天緊急迫降在西伯利亞東南部的森林裡，造成4人不幸死亡。

路透社報導，俄羅斯執法機構調查委員會（Investigative Committee）表示，這架L-410客機從伊爾庫次克（Irkutsk）市起飛，在距離目的地卡扎欽科耶村（Kazachinkoye）4公里處迫降。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，當地緊急事務部指出，機組人員在迫降前曾通報有個裝置失靈。

起初媒體報導說，迫降後11人受困於機艙內，上傳至社群媒體據稱是飛機迫降現場的畫面顯示，搜救人員抬擔架輔以照明設備，於夜間在河邊搶救。（譯者：曹宇帆）1100913

(時報資訊)

#迫降 #俄羅斯 #客機 #西伯利亞 #事務部

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