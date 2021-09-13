日本放送協會（NHK）引述北韓官媒「勞動新聞」的報導指出，北韓本月11日與12日成功的試射新開發的新型長程巡弋飛彈。

北韓官媒「勞動新聞」報導，本月11日與12日北韓國防科學院成功地試射了新研發的新型長程巡弋飛彈，飛行時間約2個小時多，命中目標。

勞動新聞還刊載了飛彈從移動式發射台噴出橘色火焰發射時的照片。

新型長程巡弋飛彈在發射時，北韓領導人金正恩的親近見證此時刻，並表示，這是重視國防科技政策所帶來的成果，是劃時代的成果。為了加強國防力量與戰爭嚇阻力的事業今後將更進一步推動。（編輯：蔡佳敏）1100913

(時報資訊)

#長程 #巡弋飛彈 #北韓 #試射 #勞動新聞

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