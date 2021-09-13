時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.台積電高雄蓋2座廠，首期最快2024年完工。(工商時報)
2.翁朝棟：中鋼Q4沒跌價空間。(工商時報)
3.台積除息，可望領台股攻前高17,643。(工商時報)
4.中芯砍單高通，聯發科撿到槍。(工商時報)
5.地表最強貨幣，台幣今年來勁升2.88％。(工商時報)
6.漢光演習，作戰救災防疫三合一。(中國時報)
7.越南課反傾銷稅，波及台紡織廠。(經濟日報)
8.經部搭橋，台美加速5G合作。(經濟日報)
9.彭(又又)浪：面板價殺到現金成本機率低。(電子時報)
10.蘋果備貨展現決心，Android陣營拉貨觀望。(電子時報)
大陸頭條：
1.擬定增收購49%股權首鋼股份將全控鋼貿公司。(上海證券報)
2.第四代核電來了！高溫氣冷堆核電站示範工程成功臨界。(上海證券報)
3.中辦、國辦：建立綠色股票指數發展碳排放權期貨交易。(證券時報)
4.外資金融機構組團落滬，上海國際金融中心建設更進一步。(經濟參考報)
5.「十四五」養老服務體系規劃將加快落地。(經濟參考報)
國際頭條：
1.特斯拉：即日起將Model Y高性能版車型中國售價上調1萬元至38.79萬元。﹙路透社﹚
2.美國法官裁定蘋果必須放寬應用商店規則，允許導向其他支付系統。﹙路透社﹚
3.美日韓本周將召開會議，討論北韓核問題及三國間合作。﹙路透社﹚
4.拜登政府考慮對中國的產業補貼作法採取行動。(華爾街日報)
5.俄氣稱北溪2號輸氣管道完工。(華爾街日報)
6.豐田汽車大幅減產措施將至少持續到10月份。(華爾街日報)
(編輯整理：張嘉倚)
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