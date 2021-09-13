時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/10 09/09 漲跌

10月RSS3 177.40 177.80 -0.40

10月RTSR20FOB 159.80 159.10 +0.70

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#SICOM #天然橡膠 #橡膠期貨

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