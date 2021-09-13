【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.晶圓代工龍頭台積電赴高雄建廠案已有初步規畫，受到可建廠土地面積限制，台積電在中油高雄煉油廠舊址將興建2座12吋晶圓廠，包括第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米晶圓廠，及第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米晶圓廠，以月產能來看只有1.5座的規模。若投資計畫確認，第一期晶圓廠完工時間為2024年，2025年才會進入量產。

2.中鋼預計15日開出10月和第四季內銷盤價，惟開盤前夕，大陸寶鋼10月盤價全面開平盤，但市場預期，中鋼恐傾向開平高盤，有些產品可能每公噸小漲300～500元，以提振市場信心和動能。中鋼董事長翁朝棟認為，需求仍在，一旦疫情緩和，很可能出現需求大爆發，第四季盤價「沒有跌價空間」。

3.通膨隱憂加劇，房產保值效應看好，充沛資金湧入土地市場，建商信心爆棚，高價標地、購地，全台土地市場發燒！據統計，全台七大都會區有近40個行政區，在過去一年土地交易成交單價刷新當地歷史新高；業者認為，地價、營建成本居高不下，房價欲跌不易。

4.實價登錄2.0新制上路滿二個月，預售屋買主轉手換約不需申報及揭露，被專家視為漏洞缺失。對此，內政部政次花敬群表示，後續買方轉手換約未納管，係為避免資訊混亂且增加稽徵成本。內政部也說，若將轉手契約差價納入申報揭露，反將墊高異常交易行情，讓實價登錄淪為投機哄抬價格的工具。

5.手機晶片大廠高通（Qualcomm）今年因三星、中芯等晶圓代工產能供給不足，讓聯發科有機可乘，不僅搶下不少高通市占率，也同步拿下手機晶片全球出貨龍頭寶座。隨著中芯2022年優先供貨陸企而縮減給高通的產能，法人看好聯發科2022年出貨市占將有機會再度蟬聯龍頭，業績也可望續創歷史新高。

6.外資9月來大買台股718億元，帶動加權指數及櫃買指數上周重新站上季線，投資專家看好台積電業績回升有利9月16日除息行情，台股指數區間震盪將上攻17,600點上反壓及前高17,643點，選股可留意晶圓代工、蘋果供應鏈、金融及貨櫃航運等題材類股。

7.美國財政部10月將發布下半年匯率報告，相關人士透露，4月以來中央銀行回歸市場供需機制，沒有進場調節，因此推測台灣符合匯率操縱國的標準，應該可自三項全中減為僅符合兩項，自加強觀察名單移回觀察名單，但無法自觀察名單除名。

8.2020年以來疫情肆虐全球，2021年隨疫苗開打，美國經濟復甦加上通膨升溫，使得前一年的弱勢美元反彈大漲，主要貨幣全趴跌，但新台幣就是強，今年以來至9月11日收盤27.71元兌1美元，累計升值達7.98角或2.88％，比國際美元指數累計大漲2.72％還要多，穩居最強亞幣地位，甚至可說就是「地表最強貨幣」。

9.隨比特幣及以太幣等加密貨幣價格自8月以來又一波走揚，顯卡現貨市場庫存水位仍低，在供不應求的情況延續下，台三大顯卡廠華碩、技嘉及微星，接續宣布自9月起調漲顯卡售價5％左右，以反映缺料及物流成本上揚壓力，預期亦將為其後市顯卡業務帶來價量齊揚及挹注獲利的動能。

10.市場研究機構Omdia指出，2021年上半年車載面板整體出貨量為9,140萬台，自去年第三季以來，車載面板市場出現V型反彈，一直延續到今年第二季。從出貨數量來看，2021年上半年天馬保持領先的地位，市占率達13.9％，友達取代日本顯示器JDI，以13％市占躍居第二位，日本顯示器市占率12.2％、排名第三，京東方取得11.6％的市占，躍居第四名。

11.美股四大衍生性金融商將於9月17日四巫日結算，台股則面臨20日中秋節變盤說，美台雙魔咒罩頂，法人認為，在多空各懷鬼胎下，指數波動將加大，留意金融商品結算形成的「蝴蝶效應」。

(時報資訊)