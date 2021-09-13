【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.710元兌一美元收市，貶值2分，成交值為0.71億美元。

2.集中市場10日融資增為2642.66億元，融券減為520107張。

3.集中市場10日集中市場總體自營商買超25.75億元，投信買超4.57億元，外資買超149.73億元。

4.台灣光罩受惠於晶圓代工廠釋出代工訂單，加上IC設計廠擴大對多個晶圓代工廠投片需要增開多組晶圓光罩，且晶圓光罩第三季價格再度調漲，推升8月合併營收5.39億元，再創單月營收歷史新高。

5.5G、資料中心及企業級用戶全面帶動規格升級潮，使乙太網路產品更新需求升溫。法人指出，在消費性、企業級等終端客戶拉貨力道持續大增下，乙太網路晶片缺貨潮將一路放眼到2022年，網通IC廠瑞昱及亞信等接單都已全面滿載，業績可望一路旺到2022年上半年。

6.因應成本上漲，高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）傳出價格調漲，富致調漲5％，為今年第二度調漲；聚鼎為全球第二大PPTC廠，也依規格、應用不同，約調漲5～10％，以反應成本壓力。

7.雲端、影音串流、資料中心等需求不減，儘管長短料雜音仍在，但伺服器產業第三季仍有望呈現季增、年增的表現，法人表示，下半年伺服器需求不淡，且新平台逐漸放量，看好銅箔廠金居、PCB廠金像電，在Intel Whitley出貨量增加的帶動下，下半年營運保持強勁可期。

8.背光模組廠8月營收出爐，中光電8月份自結合併營收約41.37億元，較7月成長3％，並較去年同期成長6％。瑞儀8月合併營收約45.81億元，月增1.4％、年減13.9％。9月在旺季以及蘋果MacBook新機拉貨效應帶動下，中光電、瑞儀9月營收看增。

9.奇鋐8月營收以39.12億元連續三個月走高，並一舉拿下歷史第七高，法人樂看奇鋐第三季營收可望逐月揚升，惟因今年第二季才剛創下歷史新高，基期較高，第三季營收恐仍難逃季減的命運，季減率估為5％～10％，不過挑戰單季歷史次高機會仍大。

10.國巨、華新科上周參加外資法說會，對今年第四季看法並不悲觀，國巨受惠於產品組合調整，抵銷傳統淡季效應，第四季季節性效應將收斂；華新科預期，若晶片供給增加，第四季需求可望提升。

(時報資訊)