【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.Fed共識高，11月啟動縮債。《華爾街日報》報導，美國聯準會官員將在9月決策會議尋求達成共識，俾以在11月開始逐步減少購債規模。依據目前擬定的計畫，可能以每月減少150億美元的速度減少，預計在8個月期間，亦即明年中之前完全結束購債。

2.哈佛校務基金中止石化燃料投資。面對多年來公眾輿論與校內學生的環保訴求，美國哈佛大學終於屈服壓力，校長巴科（Lawrence Bacow）9日宣布，規模約420億美元的哈佛校務基金中止石化燃料的投資，已經持有的石化燃料資產也將出脫剝除。

3.鮑爾續任Fed主席？民主黨現分歧。美國聯準會（Fed）主席鮑爾任期將於明年2月屆滿，民主黨內部對鮑爾該不該續任還是有雜音。有中間派民主黨人呼籲拜登，應該提名鮑爾繼續領導聯準會。但是，眾議院民主黨進步派近來呼籲Fed主席換人做，由會以氣候變遷為優先要項的人選，取代鮑爾執掌聯準會。

4.疫情衝擊，美中小企要求額外紓困。美國新冠疫情惡化打擊經濟活動，像餐飲、戶外活動展演與健身房等受影響最大的中小企業已要求國會提供額外紓困，但目前仍有1.5兆美元基健與3.5兆美元健保兒福等大型方案審議中，令業者不容易取得新紓困。

5.美研究青少年打BNT，心肌炎住院高於新冠。國內將對青少年開打輝瑞／BNT疫苗，不過，美國加州大學一項最新研究發現，青少年接種2劑BNT後，因心肌炎副作用而住院的風險，比感染新冠肺炎住院的風險還高。英國牛津大學一項研究則顯示，BNT疫苗保護效力下降速度比AZ疫苗更快，專家推測可能是AZ的「棘狀蛋白」停留時間較長，從而誘發更大的免疫反應。

(時報資訊)