【時報-台北電】台指期上週五上漲235點至17473點。價差方面，台指期逆價差縮至-1.57點，電子期逆價差縮至-0.98點，金融期逆價差擴至-2.36點。現貨部分，三大法人買超178.68億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1783口至-7806口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2647口至-14302口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1703口至-11900口。

上週四公布美國公布前週初領失業救濟金人數僅31萬人，再創疫情以來新低，優於原先預期的33.5萬人，道瓊下跌0.43%，標普500下跌0.46%，那指下跌0.25%，費半上漲0.39%。台股上週五開高走高，電子、金融、傳產一同領軍，收復季線，尾盤再推升上攻，終場加權指數上漲0.98%，收17474.57點，權值股來看，台積電上漲0.48%，收622元，準備本週的除息行情，聯電則上漲1.04%，收68.2元，領軍大盤，而航運股午盤後急拉，加上鋼鐵股助攻，推升大盤持續上攻收在當日最高點，但台股上週五成交值持續萎縮不到3000億元，電子股成交占比約51.7%，整體來看台股重新回到季線之上，預期短期高檔震盪力道仍大，大盤若要再上攻，就需成交量放大回溫至3000億元以上。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21升至1.38。VIX指數下跌1.24至18.31。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。(永豐期貨提供)

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