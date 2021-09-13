【時報記者林資傑台北報導】經營85度C的美食-KY(2723)在中美2地營運維持成長、台灣持續復甦帶動下，2021年8月合併營收持續回升、創下今年高點。在基本面營運穩健、美國成長力道可望持續下，公司看好下半年營運可望持穩向上。

美食公布2021年8月自結合併營收17.05億元，較7月16.6億元成長2.68％、較去年同期18.16億元減少6.11％，回升至今年來高點。累計前8月合併營收131.18億元，較去年同期125.93億元成長4.17％。

美食表示，雖然中美市場同因Delta變種病毒擴散，影響觀光餐飲業營運，但85度C門市8月日均營收仍逆勢較7月成長，台灣買氣亦持續自谷底回升，帶動8月營收較7月小增。較去年同期衰退，主因當時中國大陸因疫情稍歇消費加速，墊高比較基期。

美食表示，美國各州因確診人數攀升，洛杉磯、舊金山等地相繼恢復室內配戴口罩規定。不過，85度C門市7月日均來客數持續上升至今年高點，帶動日均營收連2月攀升，與2019年同期相比亦維持穩健成長。

而中國大陸受本土確診增加及擴散影響，抑制餐飲業消費，8月服務業採購經理人指數（PMI）降至46.7的衰退狀態，但85度門市8月日均營收仍較7月提升，優於多數同業，整體營運基本面維持穩健。

美食表示，夏季為85度C的相對淡季，疫情升溫雖衝擊門市客流及冷飲業績，但對蛋糕銷售影響相對有限。去年秋季啟動的蛋糕升級策略，使今年七夕專款蛋糕銷售超乎預期、8月蛋糕營收繳出年成長表現，預期可望持續發揮穩定營收、減緩衝擊效果。

台灣市場在全民落實防疫下，疫情三級警戒於7月底降至二級。儘管餐飲業營運尚須時間恢復，但7、8月消費動能大致上已較6月回溫，85度C門市營收亦連2月回升，較去年同期衰退幅度亦較疫情高峰時明顯改善。

展望後市，雖然全球景氣復甦因變種病毒而增添變數，但目前中國大陸確診案例下降，美國著手安排施打第三劑疫苗，可望推升疫苗接種率。各國政府、消費者及業者憑藉過去經驗，應能在兼顧民生消費與防疫需求下度過挑戰。

其中，美食今年受惠美國市場回溫而恢復成長，預期秋東後肆虐美西的野火空汙及高溫可望改善，進一步延續85度C美國銷售成長力道，貢獻合併營收成長量能，在營運穩定下發揮連鎖品牌資源及優勢，搶攻市場擴大市占率、強化營收動能。

(時報資訊)

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