【時報記者林資傑台北報導】經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)隨著旗下據點全數恢復營運，2021年8月合併營收續回升至近3月高點。隨著各據點營運逐步重返正軌，且下半年將有7處「健身工廠」新據點接續開幕，看好將持續增添成長動能，帶動營收逐月成長。

柏文8月合併營收1.14億元，雖年減65.35％，但月增近1.12倍、回升近3月高點。其中，健身及娛樂服務0.62億元，月增65.3％、年減69.72％，教練課程的運動保健服務0.46億元，月增近4.67倍、年減59.93％。入會費0.06億元，月減28.09％，年減40.83％。

合計柏文前8月合併營收15.59億元、年減34.03％，為近4年同期低點。其中，健身及娛樂服務9.49億元、年減34.62％，教練課程的運動保健服務5.48億元、年減31.05％，一次性收取的入會費0.49億元、年減50.42％。

對於近期Delta變種病毒入侵新北，柏文認為未來可能面對與病毒共存事實，當前除了提高完整接種疫苗的覆蓋率，透過運動提升免疫力永遠是最好的自我防務對策。而疫情爆發迄今，台灣健身房僅出現過確診者足跡、未曾出現群聚感染狀況，顯見仍為相對安全場域。

柏文表示，對旗下據點執行高強度防疫措施，要求會員確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用。所有員工配戴口罩、護目鏡，私人教練每周進行抗原快篩，去年導入的進場人臉辨識系統，亦升級為戴口罩也能辨識入場。

此外，柏文維持既定展店計畫不變，新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠已分別於7月及8月開業，高雄市南岡山廠、南投縣草屯廠將於29日同步開幕，10～11月則有台北市長春廠、台中市福科廠、高雄市福華廠接棒開幕，可望持續挹注成長動能，帶動營收逐月成長。

(時報資訊)

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