【時報-台北電】櫃買中心2021年09月10日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加1.81億元，成為668.33億元，融券餘額較前一日增加2870張，成為120753張。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

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