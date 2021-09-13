蘋果秋季發表會將在台灣時間9/15凌晨1點登場剩下2天，iPhone 13等多項新品即將登場亮相。分析師郭明錤公布最新預測。蘋果發表會將推出iPhone 13、Apple Watch S7和AirPods 3新品；其中iPhone 13與iPhone 13 mini將有128GB、256GB、512GB三種容量，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max則有128GB、256GB、512GB及1TB。至於民眾最關心的售價，iPhone 13 Pro Max 1TB會超過iPhone 12 Pro Max，以iPhone 12 Pro Max 512GB版本售價是新台幣4萬8400元來看，iPhone 13 Pro Max售價將可能突破台幣5萬元，甚至更高。

曾經多次神準預測蘋果新品、有「最強蘋果分析師」之稱的天峰國際分析師郭明錤公布最新預測，iPhone 13 Pro系列將有1TB容量的版本，如果爆料屬實，這將是iPhone有史以來第一次擁有能和iPad Pro相比的大容量。

最新的預測與之前外界的消息略有不同。外傳兩款Pro系列產品預計加入1TB選項，但不會提供 256 GB選項，不少網友擔心將因此傷荷包；不過，郭明錤公布的預測中，Pro系列產品中的256GB的選項仍在，但較便宜的iPhone 13和iPhone 13 mini取消了64GB，直接改從128GB起跳，可能會讓小資族扼腕。

銷量方面，郭明錤預料iPhone 13今年的出貨量將比去年同期的iPhone 12高出10％。

(時報資訊)