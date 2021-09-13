航運三雄長榮、陽明、萬海股價從7月初高點大幅修正整理兩個月後，受到8月營收再創高的激勵下，周五（10日）三雄尾盤點火急拉，終場收漲2~5%不等。法人表示，全球海運龍頭馬士基股價飆上歷史新高，以及中遠海控周五暴漲逾7%站上季線，意味著長榮、陽明、萬海未來也有機會站回季線，股價若拉回，投資人可留意。

受惠旺季運量大增和運價高漲，貨櫃三雄8月營收連闖多個指標關卡，長榮首度突破500億元，達500.21億元，月增率9%、年增率164.79%，再創新高；陽明8月營收叩關300億元成功，達327.86億元，月增11.33％、年增151.33％，連15個月創新高；萬海 8月營收246.63億元，月增21.49％、年增278.7％。

本土法人看好長榮營運動能持續增溫，估2021年每股盈餘（EPS）38.94元，維持「買進」建議，目標價上看290元；而亞系外資估長榮第3季營收季增44％，運價漲勢持續到今年底，重申「買進」評等，目標價維持185元。儘管內、外資同樣看好長榮營收表現，但目標價差距高達百元，投資人宜審慎。

長榮8月營收500億創歷史新高，10日股價也動了，最後一小時多頭反攻，大漲5.5％（或7元），收在133.5元；陽明上漲3.2％（或4元）至125.5元；萬海上漲1.9％（或4元）至211.5元。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，全球海運巨頭馬士基刷新歷史天價，中遠海控周五大漲7.68％、且站上季線。中遠海控同樣在7月初股價見到高點後腰斬，但整理兩個多月後站上季線，由於其回檔走勢跟貨櫃三雄如出一轍，意味著長榮、陽明、萬海未來也有機會站回季線，股價若拉回，投資人可留意。

事實上，不少法人認為，貨櫃三雄基本面依舊強勁，但籌碼凌亂仍是一大致命傷，必須反覆打底清洗浮額，才有望發動一波攻勢。

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(時報資訊)

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