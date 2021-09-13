中國國務委員兼外交部長王毅10日起在越南展開一連3天訪問，越共中央總書記阮富仲、越南總理范明政在河內分別與王毅會面，越方極力示好，以「兄弟」來形容越中友好關係外，雙方並聚焦共同對抗新冠疫情及南海議題。

阮富仲稱，越中兩國都堅持走社會主義道路，兩國關係是「同志加兄弟」的全面戰略合作夥伴關係，面對國際形勢複雜變化，雙方要攜手並肩，克服困難，實現各自的社會主義建設目標。

王毅也稱，中越關係有著特殊戰略意義，面對複雜多變的國際形勢，雙方要深化政治互信，加強團結合作，鞏固政治和制度安全。

越南總理范明政會見王毅時說，越方將對華關係作為對外政策頭等優先，願與中方加強兩黨兩國高層和各領域交流合作，增進戰略互信和人民友誼。他感謝中方向越方提供疫苗援助，稱是「雪中送炭」，體現了患難真情，越方願學習借鑒中方抗疫經驗，全面推進抗疫合作，保持兩國經貿、投資合作發展勢頭，維護產業鏈、供應鏈穩定，並為中方在越投資提供便利。

對此，王毅回應，中方對越南面臨的疫情衝擊感同身受，願「特事特辦」，全力向越方提供疫苗支持，王毅同時也喊話，要攜手抵禦外部勢力對社會主義國家的污蔑攻擊，維護不干涉內政原則，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

至於南海議題，范明政說，雙方要妥善處理海上問題，保持海上局勢穩定，循序開展海上合作，推動「南海行為準則」商談，為維護地區和平作出貢獻。王毅則表示，雙方要透過友好協商解決矛盾分歧，不採取任何單方面行動，中越也應加快推進海上合作，中方願與東盟國家排除干擾、克服困難，堅定不移推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。

(時報資訊)