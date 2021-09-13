財政部國產署預計本周三（15日）再標售都更分回宅，這次有3建案降價求售，其中豪宅案「明日博」微幅降價，「全坤威峰」降幅最大、達5.41％，「昇陽文薈」降幅為4.65％，調整幅度也不小。國產署官員表示，這次部分建案有調整底價提升吸引力，標脫情形值得觀察。

這批是國產署今年第5批都更分回宅標售，國產署共計列標5大建案8戶。分別是位於台北市大安區都「明日博」2宗；萬華區「全坤威峰」1宗；新北市新店區的「友座臻美」3宗；板橋區「昇陽文薈」1宗，以及永和區「勝開大地」1宗。

這次列標建案中，共計3大建案降價，分別是豪宅指標「明日博」微幅調整，降幅僅0.00026％，僅與上次列標些微差距，面積在113坪到120坪之間，平均每坪單價約為93、94萬元。「全坤威峰」雖僅有1宗，底價高達4823萬元，但是這批都更宅中降價幅度最大物件，面積約54坪，單價在每坪89萬元左右。「昇陽文薈」降價約4.65％，面積約為61坪，單價約46萬元。

實際上，今年國產署都更宅的標售成績亮眼，已標售4批都更宅中，首批共29戶，標脫率超過5成；第二批標售42戶，最後有兩戶棄標，最終標脫率約78.6％；第3批則共推出20戶，標脫率約3成；第4批標售44戶，標脫率最高、達81.8％。

雖然今年標售成績相當好，但這批都更宅標售多是「陳年老案」，外界擔心恐不如前幾批的表現。房地產專家分析，目前市場資金仍然充沛，下半年房市還是相當樂觀，由於目前由自住撐盤，預期中價位產品較受歡迎，像是「昇陽文薈」、「友座臻美」和「勝開大地」等，較有機會標脫。

(時報資訊)