本土疫情升溫，但市場資金仍然充沛，公股銀行普遍看「穩」房市和房貸市場。不過，公股銀也坦言，疫情是下半年房市最大變數。為求穩健經營，公股銀下半年房貸策略，鎖定承作有往來建商的「整批分戶房貸」。

公股銀主管分析，整批分戶房貸好處，首先是透過建商交屋，整批房貸較易衝刺房貸量；其次，銀行與建商多有往來，較好掌控客戶風險，這也是銀行較願意給整批房貸優惠的因素之一。

對於房市的看法，公股銀多數認為，因為缺工和缺料因素，短期內房價有撐，難走跌。土銀董事長謝娟娟表示，疫情警戒、國外的工人進不來，加上台積電等產業擴新建廠房，缺工嚴重，建築成本也大幅上升，漲價約3成，短期房價很難走跌。合庫指出，市場資金充沛及營建成本上揚等因素支撐下，房價不易有下跌空間。

在交易量方面，公股銀皆認為，下半年房市與房貸最大變數仍是「疫情」，尤其Delta病毒入侵，能否獲得有效控制，是影響房市交易量的最大變數。公股銀主管認為，若能控制得宜，目前市場資金充沛，又有「振興券」加持，有助於經濟成長，維持房市交易量與房貸量能。

今年上半年房貸餘額年增率已超越2成，第2季季增率超過5％的兆豐銀就表示，下半年房貸策略仍發揮企金優勢，深耕整批房貸；而一銀也同樣鎖定整批房貸，為房貸增添動能。

(時報資訊)