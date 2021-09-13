2018年7月起實施軍公教退撫新制，不過審計部日前調查發現，退撫基金實際的投資報酬多數無法達到目標，加上2023年7月以後新進的公務人員將重新建立退撫制度，現有退撫基金2041年度的餘額將開始出現負數，再度面臨沈重的財務負擔問題。

為健全退撫基金財務，政府從2018年年7月起施行軍公教退撫制度改革，根據退撫基金統計，2018年下半年度及2019年度省下的經費分別達140.77億元及286.91億元，並2020年及2021年度挹注退撫基金。

考試院及行政院也在去年9月14日公告，退撫基金提撥費率從今年度起每年度調升1個百分點，至2024年度調整為15％，預計每年度可增加約53億元挹注退撫基金。

不過根據退撫基金第7次精算勞務採購案精算評估報告書的結論與建議，公務人員如果要攤提過去負債，最適提撥費率為26.27％，即使不攤提過去負債，最適提撥費率也需達16.28％。

審計部指出，截至去年底止，退撫基金應領取給付，以及在職人員未來淨給付精算現值為3兆3763億餘元，扣除已提存退撫基金6496億餘元，未提存精算應計負債仍高達2兆7267億餘元。

且退撫基金近10年度投資績效介於負5.98％至10.62％間，與精算報告所建議的目標報酬率相比，數年都未能達標，很難只依賴提升投資報酬率，就讓基金達成長期財務穩健的目標。

此外，根據《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由銓敘部重行建立，如果新進公務人員另立新基金，不參加退撫基金，2041年度退撫基金餘額將開始出現負數，再度面臨退撫基金財務負擔沉重問題。

因此，審計部要求退撫基金管理委員會，應儘速就現行及未來新進公務人員不同退撫制度，衡酌評估第7次精算報告相關建議措施，採取逐年提高提撥費率至18％或政府挹注款等可行性方案，以確保退撫基金財務永續。

(時報資訊)