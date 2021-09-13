新進公務人員退撫新制預計2023年7月上路，銓敘部日前邀集各地方政府及相關單位研商，據了解，考量與勞工及私校退撫接軌，並避免退休責任世代不公平移轉等問題，銓敘部傾向將現行「確定給付制」納入「確定提撥制」，將再與行政部門研商，預計年底提出草案。

目前軍公教人員退撫基金都採取「確定給付制」，亦即軍公教人員退休後請領退休金的多少，是依照薪資水準和服務年資來決定，與他們在職期間繳納或提撥的退休基金沒有必然關係。不過這樣的給付方式，因政府付出的成本不易估算，以致每隔幾年都會有基金破產危機，也不利不同職業間的轉換。

給付制無法因應社會變遷

由於2018年7月1日施行的《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，2023年7月1日以後初任公務人員，退撫制度應由主管機關重行建立。銓敘部表示，考量現行公務人員退撫制度採行確定給付制，已無法因應社會經濟環境變化及人口結構快速高齡化，因此日前陸續邀集地方與各相關部門共同研商，規畫未來新進公務人員的退撫制度。

銓敘部表示，雖然公務人員退撫制度已完成兩階段修法工程，並分別自2011年1月1日及2018年7月1日起實施，但就國家發展及世界潮流趨勢而言仍非治本的改革。據了解，銓敘部日前與相關單位討論後，傾向納入「確定提撥制」。

運作模式類似勞退新制

亦即比照目前我國勞工及私校教職員退撫制度的作法，在工作期間定期提撥一定數額退休基金在帳戶中，交付信託保管運用，等員工退休時再提領本息作為退休金，也就是自己存錢自己領。

銓敘部表示，「確定提撥制」未來運作模式類似於勞退新制的設計，將與私部門的退休金帳戶接軌，促進公私部門人才交流與支援，並活化公務人力的運用。

不過因確定提撥制攸關政府每年提撥金額，財政負擔是很大問題，究竟是採單一的「確定提撥制」還是兼納現有制度的綜合性作法，銓敘部將與各單位進一步研商，希望在年底前提出草案和方向。

(時報資訊)