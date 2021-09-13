近幾年來，歐美主要經濟大國陸續宣示減碳目標，企業也積極響應，從外交、環保、基礎建設、企業轉型等無不與低碳或永續目標結合，確保達到產官合作，事半功倍。根據國際能源署統計全球宣示淨零碳排放目標的國家數，從立法、提出法案或進入立法程序的國家數來看，從2015年不到10個國家，成長至2021年5月已超過40個國家，顯示邁向ESG或減碳的政策成為國際趨勢，從上到下帶動優秀企業跟上經濟腳步，展現減碳趨勢的綠色商機。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘以日本外交作法舉例說明，日本政府安排日本企業提供先進的節能減碳技術及產品，幫助開發中國家建立低碳排放的基礎建設與能源設施，如再生能源、廢棄物處理等，不僅改善當地基礎建設，也為日本企業貢獻獲利，而盟國將碳排放權回饋給日本，幫助日本達到減碳目標，是個雙贏策略。

除了已開發國家的日本，劉書銘再舉一例是新興市場的墨西哥，水泥業看似是傳統且對環境較不友善的企業，但墨西哥這家企業卻達成了暨永續也獲益的好成績；墨西哥建材生產公司（CEMEX）是全球前三大水泥公司之一，主要生產水泥、瀝青等，透過改善生產技術、採用可再生能源等措施，已達到企業30％電力消耗使用可再生能源，並於2020年受惠於其減碳佳績，讓國際第三方機構Carbon Disclosure Project（CDP）在供應鏈評價中將其評級上調，提升該企業發行企業債的價值。

劉書銘表示，對投資人來說，美國聯準會主席已釋出QE退場訊號，據前次歷史經驗觀察新興市場企業債受到QE退場的影響發現，前次QE退場時，新興市場企業債雖短期震盪，但長期仍屬多頭格局，甚至實際退場階段報酬率可達5％、全部期間則可達4.1％，顯示長期走向成長趨勢；隨著QE退場進度明朗化，投資人可趁勢納入有ESG評級的債券，現在布局新興市場企業債尚對時。

(時報資訊)