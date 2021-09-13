產險業者表示，投保住宅火險，淹水即可理賠，即使民眾要提高保障，再加保颱風洪水險，但也不是所有颱風造成損失都理賠。

產險業者表示，住宅火險自2020年1月起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，換句話說，民眾若有投保住宅火險，因風災導致被保險之住宅淹水達50公分以上就可理賠，依所在縣市不同分為三區，補償金額為7～9千元不等；若淹水未達50公分但有實際損失，也將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。

雖然住火險保障多了颱風洪水災害補償，不過，依理賠經驗值來看，保障並不多，有些民眾則會再加保颱風洪水險保額。

台灣保險法專家劉北元指出，颱風洪水險也非萬事都賠，民眾投保颱風洪水險前要了解三件事，這樣才能為自己的財產規畫更為完善的保險方案。第一件事─颱風洪水險是附加險種，必須先投保住宅火災保險之後才能再加保颱風洪水附加保險，或是也可以直接投保同時涵蓋火險與颱風洪水險的「居家綜合險」。

第二，颱風洪水險並非萬事都賠。劉北元說，颱風洪水保險的理賠範圍，除了建築物本身及其裝修、擺放在建築物內的動產都在承保範圍內之外，包括因為颱風侵襲後所發生的相關支出，如受保險房屋的清汙費用、在房屋修復或重建期間所發生的臨時住宿費用，保險公司亦負理賠責任。

但颱風洪水險並非「風來就保、遇水就賠」，其損失必須是直接因颱風洪水所造成的，才屬於理賠範圍，如果是間接因為颱風洪水所造成的損失，就不在理賠的範圍內了。如因門窗緊密度不夠而滲水，或屋頂結構不良而漏水，造成屋內裝修或動產之損失，也不在颱風洪水險的理賠範疇。

第三，颱風洪水險不能中途加保。劉北元表示，不少精打細算的民眾為了節省保費，經常會趕在颱風季來臨前（大約是5月前後）才向保險公司加保颱風洪水險，等到颱風季節一過又想辦理退保，拿回部分保險費。

目前保險公司的做法是針對在每年5至10月中途加保者，要求必須按全年保費的100％來計算保費，而且中途退保的人也不會給予退費，因此，想要中途加保、提前退保的民眾，可要三思了。

(時報資訊)