中國信託產險推出國內首張自用小客車Daily短期汽車車對車碰撞損失險，一天保費最低新台幣120元，就可享有理賠金額最高10萬元保障，且投保日最短一天，最長15天，需透過網路投保，讓沒有車體險的550萬車主，若有車體險需求時，隨時都可以投保。

之前國內的短期車險都是針對租車，中國信託產險這一張短期車險則是針對「自用車」，也是獲保險局核准上市之全新型態自用小客車短期汽車保險，中國信託產險表示，這保單可以滿足車主場景化、彈性化需求，打造出市場第一張碎片化車體保險。

根據交通部2018年自用小客車使用狀況調查報告統計，國內高達15％車主每周用車頻率僅有一天；有30％少於兩天、44％少於三天。換言之，國內逾四成車主一星期中，開車上路的日子不到三天。

另據2020年保險事業發展中心汽車保險的投保統計資料，國內約有550萬車主並未投保車體險。

中國信託產險表示，因為傳統車體險承保期間通常是完整投保一年，車主較無法選擇投保時間，而且含車體險年繳保費通常超出萬元，保費並不便宜，且有些車主會認為繳納一整年保費，僅假日才用車，並不划算，因而也會降低投保車體險意願，「Daily短期車險」即可填補這部分車主需求。

中國信託產險總經理郭世昌表示，這次該公司所首創自用小客車「Daily短期車險」，具有短期、彈性、跨保險公司投保三大特色，投保時間最短可選擇一天，也可選擇連續投保，最長可達15天，保險期間完全由車主決定，投保需透過網路，最快於投保後24小時生效，最長則可於七天前（包含投保當天）預先完成投保，保戶於中國信託產險官網透過網路完成投保及繳費，手續相當簡便，投保完成後當天就可透過手機或Email下載電子保單，符合快速環保愛地球之訴求。

中國信託產Daily短期車險「日保限額車對車碰撞損失保險」保險費依據車輛廠牌及年分計算，以日計費，每日最低僅需120元，就能享有維修理賠金額最高10萬元的保障，可大幅降低車主用車的保險費負擔。也就是同車主需要開車時如出門旅遊、開車出差時才投保，讓車主在原來投保的強制或責任險外，輕鬆增加短期車體險的保障。

(時報資訊)