意外跟染疫哪一個會先發生？中秋節四天連假將至，許多人打算來趟國內輕旅行，壽險公司紛紛建議民眾可用網路或手機，投保旅平險附加醫療，但若連假期間不幸感染新冠肺炎重症住院，甚至身故，壽險業者表示，國內突發疾病並不在旅平險保障範圍，必須回歸一般醫療險及壽險，否則就是加買一張防疫險。

台灣人壽表示，7月微解封後，不少悶壞的民眾紛紛規畫國內旅行「放風」，所以8月投保國內旅平險的件數較疫情前增加85％，可能多是二到四天以上的輕旅行，平均保費亦成長40％，而中秋連假若想出門，台壽建議可在出門前一小時，利用手機投保旅平險，只要三分鐘就可完成。

全球人壽亦指出，不要因為是在國內出遊或返鄉，就忘了投保旅平險，建議還是在出門前一小時線上投保，增加意外及意外醫療的保障。

同時金管會今年7月1日正式調降個人傷害險（不含旅行平安保險）危險費率，上限從80％調降為70％，第一職業類別投保意外險保額100萬元為例，一年保費可降至千元以下，保戶約可省下12.5％保費，所以也可用一年期意外險，長期強化保障。

壽險公司亦提醒，若是因國內旅行不幸染疫住院或身故，並不在旅平險及其附加醫療的保障範圍，旅平險及附加醫療只給付因意外造成的醫療費用及身故保障、海外突發疾療醫療費用等，在國內染疫並不理賠。

若民眾還是擔心染疫風險，全球人壽建議要檢視自身醫療保障是否充足，如有保戶染疫後住院40多天無法工作，基本住院費用有健保給付，但若有日額醫療及實支實付等，即可彌補無法工作的經濟損失及住院雜支費用。

同時有些保戶肺部會有嚴重的後遺症，重大傷病及失能扶助險可以理賠，身故即是回歸一般壽險的身故保障。

(時報資訊)