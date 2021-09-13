經濟復甦動能強勁下，整體印度稅收優於預期，法人表示，此有助支撐印度債券價格，同時印度債殖利率也有不錯的表現，甚至超過其他的新興債。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，當印度財政稅收展望樂觀時，將吸引國內與國際資金流入，目前印度財政稅收再創季度歷史新高，將成為印度債券價格的助力，即使政府擴大支出來強化經濟成長，仍看好印度債券市場後續表現。

林培珣說，印度的諸多經濟數據都有好表現，其中製造業PMI與服務業PMI已站上50榮枯線之上一段時間，原先因疫情使消費者信心疲弱，目前也有明顯改善，在印度封城解除後，民眾可支配支出回升，連帶刺激消費者信心改善，預計國內消費的增長將對印度GDP帶來貢獻。

法人表示，截至8月中旬為止，在寬鬆環境下，各國主權債殖利率都處於歷史低檔位置，英美國主權債殖利率還不到1％，歐元主權債更是出現負利率，至於新興國家主權債有較高殖利率，其中印度主權債目前殖利率逾6％，遠高於新興主權債的3.91％以及成熟國家主權債。

林培珣指出，印度債券市場在財政稅收良好、央行購債支撐等條件下，只要沒有出現其他變數干擾，今年印度公債殖利率可望維持在6～6.2％的狀態，對債券投資人是具有吸引力的。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，隨著印度通膨壓力緩和，印度央行8月維持利率和寬鬆立場不變，另外看好疫情趨緩料將帶動需求逐漸回升，以智慧手機為例，根據市調公司Counterpoint報告預估，印度全年5G智慧手機出貨量年增長幅度上看八倍；整體需求面回穩之下，預期將推升中期通膨趨勢並帶動央行貨幣政策將逐漸轉趨中性，依目前經濟通膨基本面，印度首次升息時間點將落在2022年2～4月。

事實上，包括印度在內的新興市場主要國家，疫苗覆蓋率已快速提升，且通膨成長速度也陸續出現放緩跡象，預期有望在第四季見頂。

(時報資訊)