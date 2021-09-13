美國經濟成長或達高峰，但歐洲才剛開始，歐洲第二季脫離負成長，經濟復甦剛啟動，相較於美國面臨高通膨風險，歐洲反而需要擔心低通膨問題，歐洲央行調整成2％平均通膨目標，也讓寬鬆貨幣政策有更多的空間。整體來看，高收債後市看俏。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，歐元區高收債受惠於歐洲央行持續寬鬆，資金行情支撐其表現穩定，因此，歐洲高收益債後市表現有機會優於美國高收債。

債券操作上，穩定現金流是企業支付息收主要來源，因此是選債的首要考量，如健身房產業，健身房收取年費或月費，有穩定的現金流來源，亦代表有穩定還款來源。另外，短天期債券亦優於長天期債券，短天期高收債因短存續期間優勢，波動度維持1％左右，受美股或美債波動影響小，因此，建議配置對相關議題敏感度較低的歐高收，並縮短存續期間來有效降低資產波動度。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，高收益債年初至今表現亮眼，明顯領先其他債券，其中墜落天使高收益債的表現更為出色，截至8月12日止，墜落天使高收益債上漲近5％，而一般高收益債僅上揚2.6；全球經濟有望加速成長，高收益債企業財務體質持續改善，墜落天使高收益債的信用評等更有機會調升至投資等級，成為「明日之星」，帶動債券價格走高。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，按過去經驗，當經濟數據、製造業活動好轉時，高收益債信用利差都有持續收斂的機會。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示，投資人可以把握近期高收益債市信用評等轉佳的行情，並利用單筆分批的方式進場布局。

鋒裕匯理投信指出，美國高收益債券具備較短存續期、較高收益率，納入ESG投資流程更有助於挑選疫後值得留意的趨勢，可關注減碳等題材。

(時報資訊)