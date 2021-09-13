新冠肺炎變種病毒肆虐，近期疫情再升溫，歐美都已經在探討甚至實施施打第三與第四劑的規劃，使得生技產業再次獲得眾人關注。當疫苗股東，現在應該是除了打疫苗之外，最熱門的話題。9月15日起募集的富邦基因免疫生技（00897）ETF，是國內第一檔免疫醫療ETF，輕鬆就能擁有一籃子莫德納、BNT等優質疫苗股。

富邦投信指出，在生技產業多種前沿技術中，細胞與基因療法，以及免疫療法等，一直是治療癌症與各種罕見疾病的希望。新冠疫情給予這些新技術一個展示舞台，過去至少需要花費5到10年時間才可能開發出疫苗；現在，運用mRNA技術的莫德納與輝瑞／BNT等新冠疫苗，僅花費不到一年時間就推出了。再次證明，過去藥品開發，80％的時間花在臨床開發，20％在製造；現在顛倒了，新冠疫苗只有20％的時間用在臨床開發，剩下的時間全在解決製造、運輸等瓶頸。

一場新冠疫情，使得莫德納一舉成名天下知。莫德納股價從2020年迄今勁揚逾20倍；BioNTech也在新冠疫苗競賽中異軍突起，股價成長超過10倍。富邦投信分析，新冠疫苗訂單為推升股價的原因之一，另一方面，新冠疫苗以外的疫苗市場才剛起步，mRNA疫苗仍有龐大的發展空間，因此使得專精於尖端技術的生技公司前景看好。

BioNTech在研發新冠疫苗之前，是以研發癌症免疫療法為主要業務，未來也將持續把先進技術運用在癌症治療上。莫德納公司從成立以來即專精於mRNA技術與平台之研究，已超過十年之久，因新冠疫苗大放異彩，也將持續研發年度超級疫苗（Annual Supershot），在未來新冠肺炎可能變成流感化的情況下，將可滿足市場對於疫苗的強勁需求。

整個醫療生技產業包含非常複雜的產業鏈，也需要經過長期投資與研發建立基礎技術，並且有特別為客戶訂製化開發的特性，一旦建立優勢很難被其他產品或服務取代。因此，生技類股的特殊性，確實需要比較多的專業知識與產業背景才能深入了解。

富邦投信建議，透過富邦基因免疫生技（00897）投資一籃子相關產業鏈，不僅降低選股風險，也能精準掌握產業中最為關鍵的趨勢與菁英公司，為參與生技產業投資機會的最佳入門方式。 投資富邦基因免疫生技（00897）ETF的優點還包含：1、最低只需要新台幣15,000元，即可成為莫德納與BioNTech的股東；2、資訊透明，每天揭露持股與權重；3、透過指數篩選邏輯，每年調整持股與關鍵分數，即時掌握生技產業的前瞻趨勢。

富邦基因免疫生技（00897）ETF主要追蹤的標的指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，此指數以大數據方式計算評分，精選產業菁英。該ETF鎖定生技領域三大新興趨勢，包括1、當前新冠疫苗正火熱的mRNA技術，2、長期發展且備受重視的癌症療法，3、擁有破壞式創新影響力的基因編輯應用。

投資富邦基因免疫生技（00897）ETF，等於掌握了未來具備爆發性成長的投資機會。

(時報資訊)