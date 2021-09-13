過去金融、傳產類股給投資人的印象總是股價難以有好表現，但今年台股衝向一萬八千點的過程中，金融、傳產類股從二線躍為主流，成交量甚至超越電子類股，兆豐投信將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，是市場上唯一聚焦在金融、傳產類股的主動投資型基金，是基金投資人參與台股不可缺席的商品。

近年受到COVID-19疫情影響，股市震盪加劇，類股輪動明顯，兆豐投信秉持專業選股，掌握投資時點，透過波段操作創造出亮眼績效，旗下台股系列基金表現優異，有多檔台股基金在績效上交出亮眼成績，報酬表現優於大盤。

去年9月兆豐投信推出聚焦在5G產業的「台灣先進通訊基金」，在今年類股輪動快速下，仍交出好成績，截至8月31日，淨值為14.91元，表現優異獲得好口碑。為了提供投資人更完整的台股投資版圖，今年兆豐投信再推出聚焦金融、傳產類股的「兆豐台灣金傳精選股息基金」，將於9月13日起募集，並請詹佩玲擔任經理人，同時也是國內股票投資部的主管，透過其豐富的產業經驗，為投資人挑選有潛力的金融、傳產類股標的。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，今年以來金融、傳產類股話題不斷，股價也表現亮眼，隨著COVID-19疫情後生活型態改變、綠能趨勢下帶動新需求上升，使得估值降低、股息也可期待。另外，升息循環下有利金融股表現，雖然金融傳產今年上半年漲幅較大，第三季陷入整理，但基本面表現仍佳，未來仍具潛力。

截至今年8月底，金融傳產類股利率在證交所的主要大分類指數中，多半優於大盤的2.7％及電子類股的2.5％，主因金融、傳產類股經營穩健，獲利多半回饋股東，使得其股利率吸睛，在低利環境下，能產生現金流的金融傳產類股為一投資好選擇，建議可以增加金融、傳產類股的配置。

(時報資訊)