8月台股再度出現大幅震盪，使得近一季指數僅上漲2.47％，反觀一般型台股基金表現相對犀利，平均漲幅逾7.59％，勝過大盤漲幅3倍，近一季績效前十強漲幅在13％以上，大幅超越大盤，經歷一波修正，台股預估本益比已降至14倍，處於五年平均以下，有利籌碼面沉澱，回歸基本面，提供分批布局台股基金買點。

日盛上選基金研究團隊表示，8月底聯準會（Fed）主席鮑威爾於全球央行總裁年會表示，今年可能開始縮減購債，但強調並不會急於升息，激勵標普指數及那斯達克指數再度創下歷史新高，台股受激勵反彈。且近期一連串強彈，使得各期均線皆轉為上揚，加上中長期企業獲利持續支撐台股，後市表現不看淡。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，市場預期年底前聯準會（Fed）減少每月購債，及2023年升息，引發全球股市一波大幅回檔整理，台股也不例外，但8月底Fed主席鮑爾釋出鴿派論調後，台股也震盪反彈。後市選股策略操作上，建議以利基成長型、高股息等防禦性佳個股優先布局，長期配息穩定為核心，因應可能的震盪風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，台股延續8月底走勢，主軸仍在半導體相關，且以晶圓代工與IC設計的表現較佳，領漲族群重回電子股。大盤受波套牢反壓所困，但晶圓與金融股皆創高價，大盤可望維持多方整理格局。疫情等市場負面因素未完全解除，近期台股轉強動能來自於晶圓代工漲價帶動，建議聚焦疑慮較低類股，由下而上布局是較佳策略。

日盛上選基金研究團隊強調，儘管美歐解封可能使數位經濟需求減弱，但5G手機正迎來換機潮，伺服器第二季進入新平台帶動換機潮，汽車電子應用也將逐漸開花結果，相關族群營收及獲利仍在成長趨勢中，持續看好第四季出貨旺季行情。

(時報資訊)