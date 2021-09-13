資本集團新經濟基金（盧森堡）聚焦發掘各產業中具創新因子的高增長企業，相較於MSCI全球指數的投資分布，基金有更高的投資比重在資訊科技、醫療保健及通訊服務上，滿足目前市場所需的投資配置，吸引長期投資回報。資本集團新經濟基金（盧森堡）在中租基金平台獨家首賣，於12月31日前，享有單筆申購0手續費優惠，若想透過定期定額長期參與市場，新設定之定期定額享有終身0手續費活動。

資本集團指出，由於刺激措施增加市場需求，但供應卻受疫情的壓抑，故美國的通膨應會在未來數月急升。當刺激措施的作用減弱，以及經濟全面重啟後，美國通膨可望重返至年化約2％的水平，迎向強勁經濟增長。

資本集團投資總監Andy Budden指出，這場疫情改變人們的生活、工作及企業營運方式，大幅提升企業的變革速度，「創新」與「增長」將成為企業能否成為該行業先驅的重要關鍵。如何在成長與價值兼具的領域捕捉到真正具有增長潛力與創新能力的企業，考驗著主動投資專家的投資實力。

資本集團總代理中租投顧副總經理蘇皓毅表示，資本集團新經濟基金（盧森堡）放眼全球股票市場，投資於具有主導未來經濟發展潛力的高增長企業，採取資本集團由下而上的方針進行深入企業研究，逐一篩選出真正兼具增長與創新特質的企業。這些企業挾帶創新理念、嶄新科技或提供因應時代變化的產品或服務，掌握創新顛覆所帶來的龐大契機，在詭譎多變的市場中脫穎而出成為引領下一個世代潮流變革的贏家企業。

(時報資訊)