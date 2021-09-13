當前景氣日漸回暖，然而在Delta變種病毒傳播下，各界擔心重啟社交禁令、新冠肺炎成為地方流行病之機率亦提高。在此同時，供應鏈瓶頸、原物料及勞工短缺增添通膨疑慮，而全球實質利率長時間幾近於零，眼下各國景氣則將再度擴張。從利率與經濟數據角度來看，前方可能雷電交加，但駿利亨德森對景氣後勢仍樂觀。

就總體經濟面而言，消費者急於重回實體經濟釋放了強大的報復性需求，並且隨著新冠疫苗接種人數穩定增加，經濟成長亦明顯加速。而財政與貨幣強力刺激、資本市場表現強勁、房市熱絡之下，個人、企業更已準備為經濟復甦助一臂之力。此外，美國勞工短缺，預期薪資將突破過去十年水準，如此將有益消費者，進而活絡經濟。

景氣復甦期間，週期性、價值型股票或許不時走強，但長期而言，駿利亨德森相信創新將是持久成長的主要動力。創新型企業可更快提高自由現金流量，能為眼光長遠之投資人所用。

保持寬闊競爭護城河企業之另一個優勢為定價能力。駿利亨德森認為，公司具有定價能力及整體良好的利潤結構，其抵禦通膨影響之能力應該能超越整體市場。

另外，健護等產業幾乎未受數位顛覆浪潮影響，新冠疫情來襲加速健護業擁抱科技，其中遠距醫療便是一例，它使得病人可遠端就醫。不僅如此，專業應用程式及感應器可測量呼吸、心跳、血糖值、身體活動、睡眠模式等重要健康指標，並將數據傳送予醫護及病人，因而雙方溝通更加便利、治療更加精確，傳統上較「類比」醫療領域亦善用科技改善系統效率、增進療效並提供多元就醫管道。

經濟成長腳步加快、通膨虎視眈眈下，發掘擁有強大競爭優勢之企業甚為重要。企業若具備定價、擴大市占能力且單位經濟效益提升、引領市場創新，通常較毋須擔憂其商品服務遭取代，而利率、總經數據或新聞消息雖偶爾遮蔽優質企業光環，但其自由現金流與盈餘的成長及持續創新將使其更上層樓。

(時報資訊)