中國人壽以創業家精神長期投入數位轉型，展現創新能力，以客戶為中心積極優化各項流程與服務，將這波疫情危機化為轉機，online ＋offline虛實整合，包括領先業界推出遠距刷臉投保，提供客戶、業務同仁同享科技帶來的便利，在串接數位工具的創新保險場景中，助業務同仁再創高峰。

中壽更透過科技賦能，吸引許多業務精英加入中壽，今年1-7月業務員淨增加人數與增加年成長率，為壽險公司第一，且整體新人年齡層下降、收入增加，登錄人數連續三年持續攀升，成為新進業務員值得信賴的首選雇主。

中壽自2018年啟動業務通路轉型，投入豐厚資源全方位支持業務同仁，在全體同仁協同合作下，積極展現創新能力，獨家發展的i-Agent數位工具透過敏捷式開發，建構出完整的數位黃金圈，助業務同仁「訓」與「練」同時並進。

中壽所擘劃的「大．人．生」數位藍圖，即積極運用「大」數據加值服務、「人」工智慧應用及「生」態圈串聯，從行銷推廣到組織發展完整串接，優化保險體驗，讓保險服務永續推進。

「以客戶為中心」是中壽發展數位工具的信念。在行銷面，中壽從客戶接觸與管理、商品知識、保單締約到售後服務，運用多元數位工具，提供客戶更即時、客製的暖心服務。

組織發展面，中壽開發獨特的大數據動物選才模型加上四「新」方案，打破一般新進業務員適應困難的痛點。動物選才以大數據資料庫，透過性向測驗，幫助新進業務同仁更了解自我先天優勢，輔以後天量身訂作的培育計畫，助業務新人在壽險事業上站穩腳步。中壽適才適所的培育加上新課程、新輔導、新晉升及新工具的四「新」方案，幫助業務同仁提高定著，快速晉升，也幫助主管育才更有方法、更快速。

(時報資訊)

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