拜登政府積極推出財政刺激政策，自去年低點以來已有顯著漲幅，但市場也開始擔憂未來股市動能是否仍然延續，法人表示，由於美國企業成長率依然強勁，而且聯準會暫不會啟動升息機制的情況下，美股續漲空間仍大，科技、醫療及消費更是三大主力族群。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，根據聯博研究顯示，S&P500指數來看，預估未來3年美國企業仍可受惠於強勁的經濟增長態勢，進而締造雙位數的盈餘增長，由於成長向來是股市表現的方向球，在此企業成長趨勢下，後續美股仍具投資價值。

李長風表示，投資大師彼得．林區曾說，「最好的投資機會往往常在日常生活中」，建議投資人也可遵循相同的道理，從生活中來找到投資靈感，而且大家的食衣住行娛樂似乎都跟美股脫離不了關係，尤其是科技、消費、醫療這三大題材，這也是美國企業中聚集最多創新題材與盈餘成長動能的領域。

富蘭克林證券投顧表示，雖然美國8月新增非農就業數據不如預期，惟初步評估為Delta變種病毒引發擔憂所導致的暫時性放緩，目前來看疫情局勢仍屬可控，即使聯準會可能於今年晚些時候宣布縮減購債，但整體政策漸進式調整對於股市的影響將是暫時且溫和的，同時市場已消化許多消息面的負面影響，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮認為，美股持續維持強勢多頭格局，那斯達克指數持續創新高，其他S&P500、道瓊與費半指數雖然暫時出現回檔，也維持在多頭上升趨勢。

葉家榮認為，在資金有利於多方表現的前提下，未來可留意消費產業的龐大動能，整體來看，今年美國零售銷售態勢成長明顯，根據全美零售聯合會（NRF）預計，今年的零售額將較去年大幅成長10.5％至13.5％，雖然隨著時間進入2021年末，政府紓困資金救濟逐漸減少，但美國消費者仍然願意打開荷包消費，特別是在上半年疫情期間累積的超額儲蓄，持續釋放至消費市場，建議投資人觀察美國工資能否持續走強以支應消費支出。

(時報資訊)