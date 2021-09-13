美8月非農就業人數不符市場預期，Delta變種疫情又持續延燒，美股陷入震盪。法人指出，特別股擁較高殖利率，開始吸引資金回籠，當市場不確定性升高時，特別股具穩健股利特性，有助磁吸穩健或保守型資金挹注，成為股市波動下的抗震避風港。

新光全球特別股收益基金經理人李長昇表示，美8月就業數據不佳，推遲聯準會縮減購債的時間，Delta疫情嚴峻，延緩景氣復甦計劃，兩大因素讓Fed貨幣政策緊縮預期回落，市場一部分資金開始觀望，部分資金則擁抱具相對高殖利率的特別股資產，特別股發行企業由於多屬投資等級公司，受股市波動小，本身又同時掌握收益與抗震兩大特性，進可攻退有守，成為股市波動下的最佳避風港。

李長昇指出，美國就業狀況看出，9月縮減購債的可能性降低，市場關注縮債可能時間點，有機會落到今年11月，甚至會到年底12月宣布，現階段Delta變種疫情嚴峻，反而讓美國「過熱」的經濟降溫。

當聯準會縮減購債的預期回落後，有助於市場資金回流美股，加上美企業獲利預估維持成長，部分追求固定收益的市場資金，亦有機會布局美國特別股資產，掌握較高的息收機會。

美銀美林固定利率特別股指數截至8月31日止，到期殖利率來到4.50％，相較高收益債、新興債及投資等級債來得高，高息表現領先其他固定收益資產，從歷史經驗來看，過去15年來，全球歷經2008年金融海嘯、15年聯準會升息、16年英國脫歐、18年全球股災，美國特別股指數含息報酬率，皆維持每年正報酬表現，主要原因來自特別股的股利報酬穩健。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國聯準會採用鴿式退場，短期金融環境顯示資金行情持續，帶動特別股發行市場熱絡。此外，隨著疫後經濟持續復甦、金融業獲利增長持續上修，有利於特別股行情續揚。就評價面而言，先前特別股的利差由低檔擴大，短期浮現投資吸引力，預期到年底前或還有利差收歛的空間。

馬治雲指出，據調查，涵蓋歐元區85％的銀行2021年EPS成長中位數預估為16％，近4年以來新高，預期在刺激政策和疫情放緩帶動經濟活動加溫下，還有再上修的可能性。

(時報資訊)