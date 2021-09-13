從事醫療護具製造與研發的愛民衛材公司，從自有品牌I-M發展至客製化，秉持「提供最舒適護具」理念，為世界各國打造優質產品。愛民衛材於中科工廠、生產機器等硬體設施發展付出許多心力，上、中、下游一條龍生產，除了從研發、生產一貫化作業外，在多年的努力下擁有最完整的生產線與成熟的市場經驗。

愛民衛材總經理賴志佳表示，愛民擁有設計、材料研發、銷售、客製化服務等團隊，專為國際大廠生產製造護具產品，20多年來已累積豐富經驗。近年來持續創新開發，整合材料、機電、控制、人因 、醫工等先進應用技術；並積極應用跨領域技術，也考察國際市場對產品設計與功能的需求，研發前瞻性關鍵材料。

致力於創新研發，整合醫用材料、先進設備等技術累積多項專利；並積極應用跨領域技術，製造出符合因地適用的產品，而非單一規格全球通用。目前已開發2,000種護具，行銷世界近100個國家。

愛民衛材近來新推出的「透氣伸縮拉繩腰帶」，創新設計的雙邊側板可三段式調整，提供腰部更完整服貼的包覆與支撐，獨特的滾輪拉繩結構操作輕鬆省力，可拆式背版讓腰帶、側板及高背板能獨立分開，單獨作清潔。

此外，其它系列品項如易調式伸縮膝支架、酷灰全護適膝關節長束套、輕量充氣復健鞋以及熱銷的發熱護具、醫療彈性襪、運動防護系列產品等，在愛民研發創新下不斷提升。

全球逐漸邁入高齡化社會，年長者的醫療保健、生活照護等需求提高，開發出與時並進之產品及服務，規劃更具國際視野的醫療護具，更符合生活需求，持續研發升級。

(時報資訊)