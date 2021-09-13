必旺軸承公司以經營精密微型軸承為主要營業項目，長期來以一條龍式的專業服務，全新的經營理念和專業的研發能力，生產各類型精密軸承，及進口各國軸承，並備有特殊規格與材質等特殊軸承，也提供客製化供樣生產的服務模式，以最佳的價格與品質，協助業者降低生產成本，讓客戶的產品在市場上創造更大的競爭空間。

必旺軸承供應的精密微型軸承以NTN、NSK、KOYO、FAG、NACHI與NMB等大宗，也進口各國名牌微小軸承；為配合特殊軸承需求，該公司也可依照客戶需求及來樣，生產出包括單向軸承、自潤軸承、連座軸承、針狀軸承、直線滑軌等各式精密級軸承軸承。必旺軸承以品質穩定、價格合理，從供樣、生產、交貨，為業界提供一條龍的生產方式，專業的經營型態獲得業界的重視。

該公司指出，精密微型軸承用途廣泛，包括精密傳動用途及一般傳動用途，應用領域廣泛，從電子器材、遙控模型、微型電機、精密機械、散熱電扇、運動器材、電動工具、氣動工具、汽機車零件，都可見到微型軸承在各種產品組合上扮演的重要角色。

滿足業界的需求，目前該公司進口的微型軸承種類多達10餘種，包括：深溝球軸承、精密微型、精密微型凸圓、向心推力球軸承、向心推力球雙列、調心球軸承、調心滾子軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力滾珠軸承、推力滾子軸承、從動凸輪軸承、端桿軸承、直線運動滾珠軸承、針狀軸承、單向軸承、含油軸承。

為擴大服務業界，必旺軸承在廣東省南海市設有南海聯絡處，可隨時接受中國地區業者的訂貨服務。洽詢電話：（04）2493-5959。

(時報資訊)