上市櫃8月營收全數公告，受惠電子旺季效應點火，達3.38兆元，創下歷史第三高紀錄，法人建議，可關注後續產業拉貨力道續強的個股，帶動公司業績、獲利可望更上層樓，祥碩（5269）、世界（5347）成長動能可期。
祥碩受惠高速傳輸晶片、USB 4.0新規格毛利高，轉嫁晶圓成本漲價能力較強，市場預期第三季為AMD代工的晶片組出貨增溫，加上自有品牌產品持續在中國擴張，10日挾帶業績題材助陣，獲外資、投信同步力挺加碼，激勵股價上漲3.73％，收在2,365元。
此外，外資法人看好在祥碩在USB 4具領先地位，預估第三季營收將季增超過三成，且整體營運將受惠遠距及電競帶動高速傳輸需求 ，業績具成長空間。
世界8月營收40.29億元，已兩月創下單月新高，較去年同期成長44.7％，累計前八月營收年增率達25.4％，受惠代工業務供不應求，以及新增產能逐步開出，市場看好第三、四季營運逐步成長創高。
法人指出，目前大、小面板驅動IC及電源管源管理IC需求將持續成長，帶動8吋晶圓代工需求持續走佳，預估世界今年每股將有賺近7元實力。展望半導體產業景氣、需求仍然很旺，行情一旦回溫放量，有機會持續扮演盤面領漲主流。
(時報資訊)
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