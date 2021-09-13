越南自7月疫情爆發後，當地工廠被迫停產或減產，造成全球成衣供應鏈大亂，加上塞港問題，紡織股面臨嚴峻考驗，不過隨著8月營收利空出盡，紡織雙雄儒鴻（1476）與聚陽（1477）迎來轉機，遞延的旺季有望在第四季發酵。

國內成衣代工大廠儒鴻在越南的成衣代工產能幾乎泡湯，粗估影響金額達10～12億元，又以8月營收反應最為明顯，所幸機能布產線因自動化程度高，且七成左右產能落腳台灣，衝擊相對有限。公司自結8月營收為25.45億元，月減26.55％、年增24.68％，創下今年次低；累計今年以來營收達240.15億元，年成長47.79％，締造歷史同期新高。

隨著儒鴻業績低點過去，客戶依舊因年底旺季積極回補庫存，未見明顯砍單情況，法人預料第三季業績應與上季相當，第四季更有機會旺上加旺。

外資看好儒鴻的後市成長空間，紛紛給予優於大盤與買進的評等，加上主要客戶Lululemon財報報喜，儒鴻股價12日在三大法人聯袂買超下，順利收復季線關卡，並成功重返600元大關，以606元作收。

另一成衣代工大廠聚陽也因越南停工影響，8月營收僅繳出27.54億元成績，月減9.67％、年減11.61％，但相較原先市場看法，公司卻透過訂單的轉移，除疫情較為嚴重的南越以外，北越廠和中越廠仍能維持正常出貨，以及在印尼、菲律賓等地的產能支援，將整體衰退幅度控制在一成左右，甚至創下今年以來單月次高，交出優於預期的成績單；累計今年前八個月營收為187.41億元，年成長15.74％。

(時報資訊)

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