台股電子股全面甦醒，投顧研究機構高度看好人氣股，全新（2455）20％新增產能將於2022年第四季全數到位，給予「買進」投資評等；另外，微星（2377）缺料略見緩解，在家工作需求雖降溫但電競需求仍有支撐，同樣抱持正面態度。

全新第二季營收呈季持平，主因Lidar研發單與5G基建之光通訊產品拉貨力道較弱，儘管產品組合轉差，5G新機、Wi-Fi 6網通產品需求暢旺，射頻（RF）產品產量持續擴大，使產能利用率得以提升。

法人指出，目前功率放大器（PA）需求仍無緩解跡象，主要客戶庫存水位健康，訂單並無明顯修正。受惠美系新機第三季發表，兩大台系代工客戶RF需求展望均佳，帶動本季旺季營收可望持續季增4％。

放眼後市，投顧研究機構預估，2022年5G智慧機、Wi-Fi 6／6E滲透率上升至52％與50～60％，因應5G、W-Fi 6／6E、物聯網（IoT）裝置等RF元件與車用Lidar長期需求，全新規畫引進新MOCVD機台，10月至2022年4月陸續到廠，2022首季開始投入量產，預估至2022年第四季可提升總產能約20％。

本土投顧針對微星指出，預期2022年全球新冠疫苗覆蓋率大幅提升下，在家工作需求將下滑，電競產品雖初期亦略受影響，但2022下半年為NVIDIA二年一次大改款時間，將刺激換機潮，微星電競產品比重接近70％，受在家工作退燒影響比同業為小。觀察微星股價近期回檔四成，已經大部分反應明年利空，加上現金殖利率8％以上，具防禦性，維持「買進」投資評等。

短期而言，即使第三季歐美疫苗覆蓋率提升，陸續解封，在家工作需求下滑，但新興市場疫情加劇彌補上來，訂單仍然強勁，加上料源部分比第二季改善（CPU、驅動IC等缺口縮小，小料IC較缺），法人估計，微星單季營收可季增8％、至501億元，換算年增率是23％。

(時報資訊)

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